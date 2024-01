Mario Gatta, intervenuto a Radio Bianconera, ha parlato del lavoro che sta facendo Massimiliano Allegri. Le sue parole

Mario Gatta, ai microfoni di Radio Bianconera, ha elogiato il lavoro che sta facendo Massimiliano Allegri con la Juve.

DICHIARAZIONI- «Fino all’anno scorso non gli avrei rinnovato il contratto, ma per quello che sta facendo quest’anno penso che lo meriterebbe. Nel caso in cui la società dovesse proporgli un rinnovo a cifre molto più basse – ha aggiunto l’allenatore a La Juve in gol – non credo lo accetterà. Il tecnico cercherà di vincere qualcosa quest’anno per andare via da vincente. Piaccia o non piaccia, Allegri è uno degli allenatori più importanti della storia del club».

