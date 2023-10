Come riferito dal sito ufficiale del Milan, i rossoneri, dopo la ripresa odierna, si ritroveranno anche domani a Milanello per continuare la preparazione in vista della gara contro il Borussia Dortmund in Champions League.

Per gli uomini di Pioli prevista un’unica seduta al mattino.

