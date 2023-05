Allenamento Milan: dopo l’Euroderby rimane la Serie A da finire al meglio. Ecco di seguito il report della sessione odierna

Dopo la delusione in Champions League, la formazione rossonera si è ritrovata a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per i titolari nel ritorno della Semifinale di Champions, in campo – dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno – il resto della rosa. Completata la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni sul possesso palla prima di giocare una partitella con la formazione under 18(due tempi da 20′).

