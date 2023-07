Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per preparare l’inizio della stagione. Oggi doppia seduta a Milanello

Doppia sessione di allenamento per i rossoneri che si sono ritrovati a Milanello per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per la prima seduta.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare. Dopodiché la squadra – divisa in gruppi – ha svolto una serie di test di performance e poi alcuni lavori atletici con i quali si è conclusa la sessione mattutina.

Nel pomeriggio, subito in campo con una parte dedicata al riscaldamento eseguita nella porzione di terreno alle spalle delle porte. Terminata, la squadra ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche tra le sagome e i coni. A seguire lavoro sul possesso palla e una partitella su campo ridotto, mentre una serie di allunghi sul lato lungo del campo ha archiviato l’allenamento odierno.

VENERDÌ 14 LUGLIO

Il programma prevede un solo allenamento al mattino.

