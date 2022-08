Squadra a Milanello per colazione questa mattina prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento odierna.

REPORT

La prima parte si è svolta in palestra ed è stata dedicata all’attivazione muscolare e ad alcuni esercizi sulla forza da eseguire con l’ausilio degli attrezzi. Terminata la prima parte, la squadra è scesa in campo per proseguire la fase di riscaldamento con una serie di lavori atletici da svolgere tra gli ostacoli bassi. In seguito, alcune esercitazioni tecniche hanno preceduto la parte di allenamento dedicata alla tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.