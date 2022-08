Domani il Milan si allenerà di mattina nel centro sportivo di Milanello in preparazione del match con l’Udinese

Il Milan continua gli allenamenti a Milanello in vista dell’Udinese. Oggi giornata di allenamento a San Siro per la squadra rossonera.

In vista del prossimo match con l’Udinese, prima giornata di Serie A, la squadra rossonera si ritroverà agli ordini di Pioli domani per una seduta di allenamento mattutina. Sarà la giornata della vigilia dell’esordio in campionato.

