Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato il report dell’allenamento in nottata a Los Angeles: primo allenamento per il neo acquisto rossonero Okafor.

Dopo aver lavorato a gruppi in palestra in mattinata, i rossoneri sono tornati alle 17.00 al BMO Stadium, casa dei LAFC, per la sessione pomeridiana. Via all’allenamento con l’attivazione muscolare, prima sui tappetini e poi tra i pali e gli ostacoli.

Alcuni giocatori, tra cui proprio Okafor, hanno proseguito con del lavoro individuale, mentre il resto del gruppo ha partecipato ad alcuni esercizi in cerchio, con l’obiettivo di non far cadere il pallone. A seguire, esercitazioni con le sagome: scambio, cross e conclusioni in porta, prima da destra e poi da sinistra. A concludere la sessione, sfida sui calci di rigore.

Il programma prevede una doppia seduta, sempre al BMO Stadium di Los Angeles.

