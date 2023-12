Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per iniziare la preparazione in vista del match contro il Sassuolo. Il report dell’allenamento

Colazione a Milanello questa mattina per i rossoneri, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per i titolari di Salernitana-Milan. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa che hanno proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche eseguite con l’ausilio delle sagome e delle porte piccole. Al termine, la consueta partitella su campo ridotto per chiudere la sessione odierna.

The post Allenamento Milan: seduta pre natalizia a Milanello, il report appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG