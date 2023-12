Sono ore di riflessione in casa Milan per quanto riguarda il futuro in panchina di Pioli. Ecco perché rischia l’esonero

Sono ore di riflessione in casa Milan per quanto riguarda il futuro in panchina di Pioli. Ecco perché rischia l’esonero:

come riportato da Calciomercato.com la proprietà è irritata con l’allenatore per i risultati, per le sue dichiarazioni nel dopo-partita e per i troppi infortuni muscolari. L’ultimo in ordine di tempo è quello del difensore inglese Tomori. Sabato prossimo a San Siro arriva il Sassuolo, che probabilmente rappresenta l’ultima spiaggia per Pioli.

