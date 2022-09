Rientrata da Salisburgo in tarda mattinata la squadra si è recata subito a Milanello per l’allenamento odierno in previsione della sfida contro la Sampdoria di sabato 10 settembre alle ore 20.45.

REPORT

In palestra per la consueta seduta defaticante gli undici partenti di ieri sera, subito in campo invece gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato con l’attivazione muscolare eseguita con l’ausilio degli ostacoli bassi. A seguire serie di esercitazioni tecniche mentre i portieri hanno svolto lavoro specifico con i preparatori. L’allenamento è proseguito con una partita di allenamento con la primavera disputata su campo ridotto.