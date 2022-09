Il Milan si è ritrovato quest’oggi a Milanello per l’allenamento pomeridiano in vista della sfida alla Sampdoria. Il report

Ritrovo a Milanello nel pomeriggio per la merenda prima di scendere negli spogliatoi per il penultimo allenamento in preparazione della prossima gara di campionato che vedrà i rossoneri impegnati a Marassi, sabato 10 settembre alle 20.45, contro la Sampdoria.

REPORT

Prima parte dedicata all’attivazione muscolare, svolta in palestra, per poi uscire sul campo ribassato dove la squadra ha iniziato la fase tecnica tramite dei percorsi comprensivi di diversi esercizi da effettuare alla massima rapidità possibile. Nel frattempo, i portieri hanno svolto un lavoro specifico agli ordini dei preparatori. La sessione è terminata con una serie di esercitazioni sul possesso palla.

VENERDÌ 9 SETTEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino, mentre la conferenza stampa di Mister Pioli è prevista alle 14.00.

