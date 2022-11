Luca Gotti ha concesso un giorno di riposo allo Spezia. Domani la squadra si ritroverà per un allenamento pomeridiano in vista del Milan

