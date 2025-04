“Alta tensione” tra Gimenez e Conceicao, terremoto Milan: tifosi increduli, scoppia il “caso” a Milanello

“Alta tensione” tra Gimenez e Conceicao, terremoto Milan. Tra i motivi della flessione del messicano anche un retroscena clamoroso.

Il Milan sta attraversando un momento difficile, con un futuro incerto che preoccupa i tifosi. Le voci si intensificano, e tra queste spicca una clamorosa: un giocatore rossonero potrebbe lasciare la squadra a giugno per accasarsi alla Juventus, scatenando polemiche e indiscrezioni. Nel frattempo, l’attenzione si sposta anche su un altro caso scottante: quello di Gimenez. Dopo un avvio importante condito anche da gol e buone prestazioni, il messicano sta vivendo ora un periodo di flessione e, da quanto emerso, i motivi di questi passi indietro risiederebbero in qualcosa di molto più profondo e totalmente inaspettato.

L’investimento Gimenez e la posizione del Milan

L’investimento fatto dal Milan per assicurarsi Santi Gimenez era di quelli significativi, quasi 35 milioni di euro. Un trasferimento che non ha mancato di suscitare grandi aspettative, soprattutto perché l’ultimo gol messo a segno dal giocatore risale a due mesi fa, in una partita contro il Verona. Il calciatore, proveniente dall’Eredivisie, un campionato noto per la sua prolificità in fatto di gol, sta trovando difficoltà ad adattarsi al contesto della Serie A, dove i dettagli spesso fanno la differenza. La fase negativa di Gimenez, tuttavia, non ha scalfito la fiducia del club rossonero nei suoi confronti, nonostante una crescente concorrenza in attacco che vede figure come Tammy Abraham e Jovic brillare di una nuova luce.

“Alta tensione” tra Gimenez e Conceicao, terremoto Milan

Uno degli aspetti più delicati della situazione attuale di Gimenez riguarda il suo rapporto con l’allenatore del Milan, Sergio Conceicao. L’attaccante messicano – scrive Calciomercato.com – sembra non aver trovato in Conceicao un punto di riferimento che possa aiutarlo a superare questo momento difficile. La scelta dell’allenatore di affidarsi ad altri giocatori in attacco, primo tra tutti l’inglese Tammy Abraham, ha messo in evidenza il divario attuale sia in termini di condizione fisica che mentale. In aggiunta, alcune frizioni emerse durante gli allenamenti, culminate con una discussione prima della partita di Coppa Italia contro l’Inter, hanno ulteriormente complicato il quadro.

