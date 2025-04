Il Milan ha individuato il nuovo bomber per l’estate: la Gazzetta non ha dubbi

I rossoneri valutano l’attaccante come possibile rinforzo del futuro. La Gazzetta conferma: sarà uno dei nomi caldi dell’estate. In alternativa resta viva la pista Jonathan David.

Il Milan guarda avanti e punta a rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato. In cima alla lista dei desideri c’è Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 attualmente in forza all’Udinese. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri lo considerano il profilo giusto su cui investire in prospettiva. Dopo una stagione in crescita, l’ex Pisa ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui anche l’Inter. Ma il Milan si muove in anticipo e potrebbe presto avanzare un’offerta concreta.

La richiesta dell’Udinese e il rebus in attacco

La valutazione dell’Udinese si aggira attorno ai 35 milioni di euro: una cifra importante, ma compatibile con un investimento su un talento italiano in rampa di lancio. Il Milan è pronto a muoversi, soprattutto considerando che la situazione attuale in attacco impone delle scelte. Jovic è in scadenza e, visti i suoi recenti malumori, difficilmente rinnoverà. Abraham farà ritorno alla Roma, con poche possibilità di riscatto. E anche Santiago Gimenez, pur centrale nel progetto, sta vivendo un periodo complicato con zero gol nelle ultime otto partite.

Jonathan David resta un’alternativa concreta

Nel caso in cui la pista Lucca dovesse complicarsi, il Milan ha già pronta un’alternativa. Si tratta di Jonathan David, vecchio pallino della dirigenza rossonera. L’attaccante canadese del Lille è stato nuovamente offerto al club di via Aldo Rossi. Le sue caratteristiche tecniche e il feeling con il gol lo rendono un profilo appetibile, ma servirà valutare i costi dell’operazione e la concorrenza sul mercato internazionale. Una cosa è certa: il Milan è deciso a rinforzare l’attacco e ha già iniziato a muovere le pedine giuste.

