Milan, scelto il nuovo DS: Previsti tre rinforzi

Igli Tare si avvicina alla dirigenza rossonera. Con lui potrebbero arrivare tre volti noti della Lazio: Gila, Castellanos e Guendouzi. Paratici intanto si allontana.

In casa Milan si continua a lavorare per definire la nuova struttura dirigenziale in vista della prossima stagione. La pista che portava a Fabio Paratici sembrava ben avviata, ma nelle ultime giornate ha subito una brusca frenata. Una condizione che ha spinto il Milan a rallentare i contatti, per evitare complicazioni e possibili deferimenti.

Tare in pole: il preferito di Ibrahimovic e Cardinale

A prendere quota è così il nome di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio e profilo gradito sia a Zlatan Ibrahimovic e sia da Gerry Cardinale. I contatti si sono intensificati e l’albanese è oggi il candidato più accreditato per guidare il mercato rossonero. Forte della sua lunga esperienza in Serie A, Tare conosce bene il campionato italiano e potrebbe portare con sé non solo competenze ma anche giocatori di valore. Il Milan punta su un DS pronto e subito operativo, in grado di gestire una sessione estiva che si annuncia movimentata.

Gila, Castellanos e Guendouzi: il tris che piace al Milan

Se Tare dovesse davvero approdare al Milan, potrebbero seguirlo tre volti noti della Lazio. I rossoneri starebbero valutando l’ingaggio di Mario Gila in difesa, Taty Castellanos in attacco e Matteo Guendouzi a centrocampo. Si tratta di profili affidabili, giovani ma già pronti per una piazza importante. Gila darebbe solidità al reparto arretrato, Castellanos garantirebbe freschezza e fisicità in attacco, mentre Guendouzi rappresenterebbe una pedina duttile per il centrocampo. Il possibile arrivo di Tare potrebbe dunque aprire a un mini-mercato tutto biancoceleste, con l’obiettivo di rinforzare il Milan in modo mirato e concreto.

