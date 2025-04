Milan, clamoroso retroscena: si riapre la porta per il ritorno di Paolo Maldini

Dopo il gelo con la dirigenza e l’addio doloroso, Paolo Maldini potrebbe tornare in rossonero. Il nome dell’ex bandiera è tornato caldo dopo il dietrofront su Paratici.

In casa Milan si respira aria di rivoluzione. La società sta pianificando una serie di cambiamenti importanti in vista della prossima stagione, sia in campo che fuori. Oltre alla questione allenatore – con Roberto De Zerbi che resta il nome più caldo nonostante sia legato al Marsiglia – a tenere banco è soprattutto il futuro della dirigenza sportiva. Dopo settimane in cui Fabio Paratici sembrava a un passo dalla firma, la situazione si è improvvisamente complicata, e il suo arrivo appare ora più lontano. In questo contesto, sta tornando d’attualità un nome amatissimo dai tifosi: quello di Paolo Maldini.

Maldini-Milan: c’è chi sogna il grande ritorno

A riaccendere i riflettori sulla figura dell’ex direttore tecnico è stato il giornalista Andrea Marinozzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue parole hanno fatto rapidamente il giro del web: “proprietà e dirigenza si sono rese conto dell’errore commesso. Hanno tolto una figura fondamentale e stanno tornando indietro”. Maldini era stato allontanato dopo uno Scudetto e una semifinale di Champions, in coppia con Frederic Massara, in una decisione che suscitò forti polemiche. E oggi, a distanza di quasi un anno, il Milan sembra pronto a rivedere quella scelta.

Igli Tare alternativa concreta, ma Maldini scalda i cuori

Tra i nomi valutati per il nuovo ruolo dirigenziale c’è anche quello di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, stimato per il lavoro svolto accanto a Claudio Lotito. Tuttavia, lo stesso Marinozzi ha sottolineato qualche perplessità: “È un nome di valore, ma viene da un contesto dove decidevano in due. Non so come potrebbe trovarsi al Milan”. Intanto, l’idea di un ritorno di Maldini continua a scaldare l’ambiente. “Provare a fare dieci passi indietro e chiedergli di tornare sarebbe una buona idea – ha concluso Marinozzi – anche se la vedo difficile”. Una suggestione romantica, ma che ora sembra meno utopica di quanto si pensasse.

