Milan, Furlani ancora a rapporto da Cardinale: l’incontro negli USA

L’amministratore delegato rossonero torna negli Stati Uniti per discutere con Gerry Cardinale: il punto sull’incontro tra i due.

La stagione del Milan si sta avviando verso una conclusione disastrosa. In campionato, il Diavolo si trova al nono posto e non sembrano esserci segnali di miglioramento, mentre in Coppa Italia servirà un’impresa nel ritorno contro l’Inter. Il campo, però, non è l’unico problema: la trattativa con Fabio Paratici è saltata all’improvviso, rigettando l’ambiente rossonero nel caos più totale. Anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani è sembrato spaesato nelle interviste prima del match di sabato sera, segno della confusione che regna in via Aldo Rossi.

L’incontro negli USA

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’AD rossonero avrebbe in programma un volo verso gli Stati Uniti per incontrare Gerry Cardinale. Il tema, ovviamente, riguarda il nuovo direttore sportivo: Furlani vorrà approfondire la fumata nera con Paratici e dare degli aggiornamenti alla proprietà. Non si può guardare solo al passato, bisogna programmare anche il futuro e il Milan non ha più tempo da perdere. Il numero uno di RedBird vuole delle risposte in tempi rapidi perché questo Diavolo, perdendo spesso in campo, sta danneggiando il club anche a livello economico e di prestigio. Per il nuovo DS, potrebbe profilarsi all’orizzonte un’altra guerra interna.

Furlani contro Ibra, atto secondo

Nella prima faida tra Furlani e Ibrahimovic aveva avuto la meglio il dirigente italiano che, infatti, aveva accantonato l’idea Tare per dare carta bianca a Paratici. L’amministratore delegato, però, ha fatto un dietrofront per la situazione legata alla squalifica dell’ex DS della Juventus e ora si trova di nuovo al punto di partenza. Lo svedese continua a spingere per l’ex dirigente della Lazio, mentre il preferito dell’AD è Tony D’Amico, attuale direttore sportivo dell’Atalanta. Questi i temi principali dell’incontro tra Furlani e Cardinale: i tifosi aspettano novità ma, soprattutto, sperano in un cambio di rotta immediato.

