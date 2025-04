Milan, il suo tempo in rossonero è finito: sarà addio in estate

La stagione del giocatore rossonero è stata un vero e proprio incubo e i tifosi lo hanno bocciato pesantemente: probabile addio in estate, direzione Premier League.

Sabato sera il Milan, di fatto, ha concluso il suo campionato dopo il pareggio contro la Fiorentina. Non abbiamo parlato di fine della stagione perché c’è un ritorno di Coppa Italia ancora da giocare: la vittoria nella coppa domestica potrebbe essere l’unica strada per centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Il match di San Siro contro i Viola è lo specchio del momento rossonero: la confusione totale della società sul nuovo direttore sportivo si è trasferita tutta sul prato verde dello stadio Meazza.

I giocatori più in difficoltà

Nella gara valevole per la trentunesima giornata di Serie A, hanno brillato Tammy Abraham e Luka Jovic, mentre Santiago Gimenez è incappato in un’altra serata storta, conclusa con un infortunio al costato dopo 25 minuti in campo. La difesa rossonera ha ballato parecchio contro le scorribande dei toscani: il rientro di Tomori non ha dato sicurezza al reparto e, senza i grandi interventi di Maignan, forse staremmo parlando di un altro risultato. Anche la fascia sinistra non ha brillato: sia Theo che Leao hanno provato ad accendersi, ma non hanno mai trovato la stoccata vincente. Il più in difficoltà, però, è stato Musah, sostituito al 23esimo minuto tra i fischi copiosi dei tifosi rossoneri.

Musah: addio in estate?

Proprio l’americano è stato il bersaglio di critiche feroci da parte di tutti i milanisti. Sui social, c’è chi esagera definendolo addirittura uno dei giocatori meno forti della storia del Milan, segno di una rottura chiara con la tifoseria rossonera. La società, d’altro canto, apprezza le qualità del suo centrocampista e vorrebbe tenerlo anche per la prossima stagione, ma le sirene inglesi potrebbero convincere il club di via Aldo Rossi a cederlo. Il numero 80 piace tanto a tre club di Premier League: Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest hanno preso informazioni negli scorsi mesi. L’esperienza di Musah a Milanello potrebbe essere agli sgoccioli: vedremo se in estate il Diavolo troverà l’offerta giusta per venderlo.

