Milan, bomba di mercato: il nome di Guardiola scuote l’ambiente rossonero

Comincia il valzer di nomi per il post Conceiçao, e a sorpresa spunta anche il nome di Guardiola…

Il Milan in questa stagione ha completamente fallito, non c’è molto altro da dire. La vittoria della Coppa Italia garantirebbe ai rossoneri di giocare l’Europa League il prossimo anno, ma non salverebbe la stagione. Il peso di questa responsabilità ricadrà inevitabilmente anche su Conceiçao, che sembra sempre più destinato ad un inevitabile esonero. Mentre si raggiunge il primo accordo per la prima cessione, spunta a sorpresa il nome di Guardiola…

Guardiola potrebbe cambiare aria

Il tecnico spagnolo potrebbe decidere di cambiare aria dopo la pessima stagione che sta andando a concludersi con il City. Rispetto agli scorsi anni i blu di Manchester sono stati estromessi prestissimo dalla lotta per il campionato e dalla Champions. Al momento in i citizens non sono neanche qualificati per la Champions e questa crisi avrebbe fatto venire a Guardiola voglia di cambiare aria. La Serie A è l’ultimo grande campionato che manca nella bacheca del tecnico che ha già vinto Premier League, Liga e Bundesliga, inoltre secondo le prime indiscrezioni l’idea Milan stuzzicherebbe lo spagnolo.

Le reali possibilità

Guardiola potrebbe essere stuzzicato dall’idea di allenare in Italia, ma il suo stipendio è inavvicinabile per le cifre della Serie A. Ai citizens lo spagnolo guadagna ben 23 milioni di euro all’anno, pari alla cifra che in Serie A percepiscono Inzaghi, Conte, Thiago Motta e Gasperini messi insieme. Una cifra a dir poco esorbitante che non sarebbe minimamente sostenibile nel nostro campionato. Se Guardiola vorrà allenare in Italia dovrà ridursi l’ingaggio almeno del 60%.

