Il Milan saluta Tomori: ecco chi lo sostituirà

Milan, Tomori tra Premier, Juve e sostituti. L’estate 2025 cruciale per la difesa rossonera: addio possibile e primi sondaggi per il sostituto.

Con l’estate 2025 alle porte, il Milan si trova di fronte a un bivio importante per il reparto difensivo. Fikayo Tomori, centrale inglese arrivato dal Chelsea nel 2021 e protagonista dello scudetto 2022, potrebbe salutare i rossoneri nei prossimi mesi. Le voci di mercato si rincorrono: club di Premier League come Tottenham e Newcastle, ma anche la Juventus in Serie A, hanno messo gli occhi sul giocatore, il cui minutaggio altalenante sotto Paulo Fonseca prima e Sergio Conceição poi ha alimentato speculazioni. Il Milan, consapevole della necessità di mantenere una difesa solida, ha già iniziato a sondare il terreno per individuare un sostituto all’altezza, con l’obiettivo di non farsi trovare impreparato in caso di cessione.

L’interessamento per Diego Coppola

Tra i nomi che circolano con insistenza negli ambienti rossoneri, spicca quello di Diego Coppola, giovane difensore classe 2003 dell’Hellas Verona. Il centrale, ormai una colonna della squadra scaligera e punto fermo della Nazionale Under-21, rappresenta un profilo intrigante per il Milan. Coppola unisce fisicità, velocità e una maturità tattica sorprendente per la sua età, qualità che lo rendono un candidato ideale per rinforzare la retroguardia di Conceição o di chi guiderà il Diavolo nella prossima stagione. I rossoneri vedono in lui non solo un sostituto di Tomori, ma anche un investimento a lungo termine, in linea con la politica di puntare su talenti emergenti da valorizzare.

Le cifre dell’operazione

Passando ai numeri, il Milan potrebbe incassare tra i 25 e i 30 milioni di euro dalla cessione di Tomori, una cifra che consentirebbe di reinvestire sul mercato. Per strappare Coppola al Verona, invece, si parla di una valutazione intorno ai 12-15 milioni, anche se la concorrenza – Juventus in primis – potrebbe far lievitare il prezzo. Un’operazione economicamente sostenibile, che permetterebbe ai rossoneri di assicurarsi un difensore promettente senza stravolgere il bilancio, mantenendo intatta la competitività della squadra.

Leggi l’articolo completo Il Milan saluta Tomori: ecco chi lo sostituirà, su Notizie Milan.