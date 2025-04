Il pari contro la Fiorentina rischia di essere fatale per Conceiçao, Allegri avrebbe già un accordo col Milan…

I rossoneri dopo il pari contro la Fiorentina sono obbligati a vincere la Coppa Italia se vogliono avere la possibilità di andare a giocare una coppa europea. Adesso sembra irraggiungibile pure la zona che vale la qualificazione alla Conference League. Una disfatta totale, che ricadrà inevitabilmente pure su Conceiçao, sempre più vicino ad un inevitabile esonero. E mentre Furlani comincia a guardare i primi talenti da acquistare per il prossimo anno, la società ragiona anche su chi sarà il successore del tecnico lusitano.

Allegri ha già un accordo con il Milan?

“Secondo un’indiscrezione molto attendibile che abbiamo riportato ieri sera a QSVS Massimiliano Allegri avrebbe confidato di avere già un accordo con il Milan”. Sono queste le parole che nelle ultime ore hanno scosso l’ambiente rossonero. Tali affermazioni sono state fatte da Fabio Ravezzani, celebre direttore di Telelombardia, tramite il suo profilo X. Tali dichiarazioni hanno acceso l’entusiasmo di gran parte dei tifosi del Milan, che da tempo sognano un ritorno di Allegri, che vinse il suo primo scudetto proprio con il diavolo.

Tramontano Conte e De Zerbi?

Indipendentemente dall’accordo con Allegri sembrerebbero allontanarsi definitivamente due allenatori che il Milan ha sondato per parecchio temp, ovvero Antonio Conte e Roberto De Zerbi. Le trattative per arrivare ai due allenatori sembravano molto difficili già in partenza, dato che non sono in scadenza con i rispettivi club e che sono soddisfatti del posto in cui lavorano. Il tramonto di queste due piste sarebbe però dovuto allo stop nella trattativa fra il Milan e Paratici.

Leggi l’articolo completo Allegri ha già un accordo con il Milan: l’annuncio in diretta tv, su Notizie Milan.