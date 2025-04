Milan, un nome in pole per il DS: ha conquistato Furlani.

Il Milan è a caccia di una svolta. Dopo un’annata fatta di alti e bassi e l’uscita precoce dalla Champions, i rossoneri devono accelerare per ricostruire un progetto tecnico all’altezza delle ambizioni del club. La scelta del nuovo direttore sportivo è il primo tassello di questa rivoluzione, un passo fondamentale per Giorgio Furlani e la proprietà americana guidata da Gerry Cardinale.

Paratici, il sogno svanito sul più bello

Fino a poco tempo fa, tutti gli indizi portavano a Fabio Paratici. L’ex Juventus, reduce dall’esperienza al Tottenham, era il candidato numero uno: un manager di spessore internazionale, abituato a vincere e a gestire mercati complessi. I contatti con Furlani e Cardinale erano avviati, con summit a Londra che lasciavano presagire un’intesa imminente. Poi, però, è arrivata la frenata. La squalifica sportiva, valida fino a luglio, e i nodi giudiziari legati al caso plusvalenze hanno fatto vacillare il Milan. Troppi rischi, troppe incognite per un club che ha bisogno di certezze subito. Così, il ritorno di Paratici in Italia è sfumato, costringendo i rossoneri a guardare altrove.

D’Amico in pole: l’uomo dei colpi mirati

E qui entra in scena Tony D’Amico. Da Verona a Bergamo, il suo percorso parla chiaro: sa scovare talenti e costruire squadre che funzionano. All’Atalanta ha messo la firma su acquisti come Lookman e Scamacca, protagonisti dell’exploit europeo dei nerazzurri. Rispetto ad altre opzioni, come Igli Tare o Giovanni Manna, D’Amico convince per la sua capacità di ottenere risultati immediati, senza lunghi giri di parole. Strapparlo alla Dea non sarà una passeggiata, ma il Milan ci crede: il suo pragmatismo e la sua visione potrebbero essere l’arma in più per riportare il club dove merita. I tifosi sognano, e il countdown è già iniziato.

Leggi l’articolo completo Milan, è lui il favorito per il ruolo di ds: Furlani stregato dal profilo, sorpasso su tutti gli altri nomi, su Notizie Milan.