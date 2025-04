Furlani spiazzato in diretta: la domanda a sorpresa prima di Milan-Fiorentina lo lascia senza parole

Il CEO rossonero è sembrato stupito dalla domanda postagli nel prepartita di Milan-Fiorentina.

Il Milan contro la Fiorentina era chiamato a fare il risultato senza se e senza ma. Invece i rossoneri sono scesi in campo nel modo peggiore possibile. Un inizio di partita horror che è costato al Milan non uno ma ben due gol. La squadra nel corso della partita è riuscita a ristabilire la parità, anche grazie a due gol annullati ai viola, ma ha ottenuto un punto che, di fatto, è inutile. E mentre si complica ulteriormente la situazione relativa a Conceiçao stupiscono le parole di Furlani nel pregara.

Furlani: “Non facciamo nomi”

“Tre giorni fa ho parlato: non facciamo nomi, non è stata presa nessuna decisione – afferma il CEO rossonero ai microfoni di Sky Sport – Sul se e sul nome. Oggi siamo in un punto simile a quello di tre giorni fa. Non c’è nessuna novità, nessuna scelta: siamo focalizzati sul preparare la stagione e scegliere la persona giusta e qualcuno che faccia bene al Milan. L’identikit è che sia uno che ci faccia vincere. L’importante è scegliere la persona giusta piuttosto che coi tempi. Siamo nel contesto dell’Italia e di tutte le sue specificità e questa è una cosa che sarà valutata attentamente“.

Su Moncada e Ibra…

Ha stupito la dichiarazione di Giorgio Furlani in merito al futuro dell’organigramma societario. Alla domanda del giornalista di Sky Sport, che chiedeva se il prossimo anno saranno confermati Moncada e Ibrahimovic, il CEO rossonero ha commentato quasi stupito: “Presto per commentare questi dettagli, quindi eviterei in questo momento“. Davanti ad una risposta del genere non è escluso presumere che entrambi i dirigenti siano in forte dubbio e che possano lasciare a breve il Milan.

