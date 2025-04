“Vuole lasciare il Milan”, la bomba di mercato scuote Milanello: la decisione è presa, pronto il sì a due offerte estere

“Vuole lasciare il Milan”, la bomba di mercato scuote Milanello. Il rossonero avrebbe ormai deciso: via a giugno.

Il Milan non sta vivendo un momento facile, e la classifica lo conferma. Nelle ultime ore, è esploso il “caso” Gimenez, con una crescente tensione tra il giocatore e il tecnico Conceicao, lasciando i tifosi rossoneri increduli e preoccupati. Ma il futuro del club potrebbe riservare altre sorprese: secondo alcune indiscrezioni, un giocatore chiave della squadra avrebbe già deciso di lasciare il Milan a giugno, alimentando i timori di un ulteriore periodo di incertezze. La situazione si fa sempre più complessa, e l’attenzione dei tifosi è rivolta ai prossimi sviluppi, in attesa di risposte decisive.

Furlani paga la clausola per il fuoriclasse?

Furlani è già al lavoro per costruire un Milan competitivo e pronto a tornare ai vertici. Secondo alcune voci di mercato, il dirigente rossonero starebbe valutando l’opportunità di pagare la clausola rescissoria di un giovane talento, fissata intorno ai 70 milioni di euro. Questo investimento potrebbe portare un nuovo top player in casa Milan, un acquisto che farebbe sperare in una ripartenza solida nella prossima stagione. La mossa sarebbe un segnale chiaro di ambizione, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e riportarla a lottare per i traguardi più importanti. I tifosi aspettano fiduciosi.

“Vuole lasciare il Milan”, la bomba di mercato scuote Milanello

Luka Jovic ha espresso pubblicamente la sua insoddisfazione per la situazione attuale al Milan, manifestando un chiaro desiderio di trovare maggior spazio altrove. Nonostante i suoi contributi decisivi nelle ultime due partite, con gol contro Napoli e Fiorentina, il serbo non sembra soddisfatto del ruolo da subentrante che gli è stato assegnato. Questi exploit non sono bastati a placare la sua ambizione di essere protagonista, creando una frattura tra le sue aspettative e le opportunità offerte dal Milan. Nel frattempo, emergono novità dalla Turchia: il suo agente, Dusko Tosic, ha ricevuto offerte da due club di spicco, Besiktas e Trabzonspor, segnali di un possibile futuro lontano da Milano. Questo nuovo capitolo potrebbe rappresentare una svolta significativa nella carriera di Jovic, con il Besiktas già interessato a lui in passato. La sua apertura verso queste opzioni conferma la volontà di un cambiamento, facendo presagire un possibile addio al club rossonero.

