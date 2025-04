Addio Leao al Milan? La prima mossa è “arrivata”: conferme decisive e una proposta che può far tremare Milanello

Addio Leao al Milan? La prima mossa è “arrivata”. L’ultima voce di mercato fa tremare i tifosi rossoneri, ecco lo scenario.

Il futuro del Milan è un vero rebus, con incertezze che ruotano attorno alla scelta del nuovo direttore sportivo e dell’allenatore che sostituirà Conceicao. A Milanello si respira un’atmosfera tesa, alimentata da voci che parlano di una crescente frattura tra Gimenez e il tecnico portoghese e di un rapporto burrascoso. La voce inevitabilmente sta agitando i tifosi rossoneri che, nel messicano, avevano riposto le proprie speranze di riavere in rosa un attaccante che non facesse rimpiangere Giroud. Le prossime settimane si preannunciano decisive, con il club chiamato a prendere decisioni cruciali per il proprio futuro e a risolvere le problematiche interne che rischiano di compromettere la stagione.

Un rossonero vuole lasciare a giugno: agente al lavoro

La prossima sessione di mercato si preannuncia più decisiva che mai per il Milan. Tra le voci più clamorose, una riguarda un giocatore rossonero che avrebbe deciso di lasciare la squadra a giugno e, il suo agente, sarebbe già al lavoro per concretizzare la sua partenza, con due offerte estere sul tavolo. Queste indiscrezioni alimentano l’incertezza sul futuro del club, con il rischio che la partenza di un elemento importante possa complicare ulteriormente i piani della dirigenza. Il mercato estivo si avvicina, e il Milan dovrà affrontare una serie di scelte cruciali.

Addio Leao al Milan? La prima mossa è “arrivata”

L’Arsenal, afferma Graeme Bailey ( firma de TBR Football ) sta mettendo a punto le proprie mosse di mercato con particolare attenzione verso il potenziamento dell’attacco. Non è un segreto che l’Arsenal sia alla ricerca di un giocatore capace di incidere sulla fascia sinistra e l’interesse verso Rafael Leao si inserisce in questa strategia. L’esperienza e la conoscenza acquisita da Andrea Berta, recentemente giunto nel team di scouting dell’Arsenal, hanno portato una ventata di novità senza però stravolgere le direttrici preesistenti. Oltre a Leao, il club londinese ha inoltre considerato altre opzioni per il ruolo, dimostrando così una particolare attenzione verso diversi talenti in grado di rinforzare la squadra.

