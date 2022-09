José Altafini, ex attaccante del Milan, ha analizzato l’attuale Serie A: torneo particolare in vista del prossimo Mondiale

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, José Altafini ha parlato della Serie A:

«Da qui in avanti sarà un campionato diverso, non bello, visto che di mezzo c’è la Coppa del Mondo. Le squadre continuano a perdere giocatori, stiamo vedendo troppi infortuni che rovinano l’andamento del campionato. E’ presto per dire chi è favorito, il Napoli è stata la più forte di tutti, l’Atalanta non è la stessa degli anni passati ma è sempre lì e la sorpresa è l’Udinese».

