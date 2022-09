Alla Gazzetta dello Sport, parla Altobelli dell’Inter che manda una frecciata all’attuale tecnico nerazzurro.

Sono queste le parole di Altobelli che alla Gazzetta dello Sport parla dell’Inter e di Simone Inzaghi: “All’Inter questo Presidente non ha fatto mancare niente, forse la sua presenza, ma si sono presi i giocatori che erano stati chiesti. L’Inter come rosa c’è. Ora è Simone Inzaghi che deve capire: perché con giocatori così bravi le cose non funzionano?“

Nicolo Barella

Ivan Zazzaroni a Radio Deejay parla così dei nerazzurri: “L’impressione? Credo che ci sia una base atletica. Anche Barella ieri sera l’ho rivisto come nelle altre precedenti partite […] Il Barella che ricordo io è un Barella dinamicissimo. Ma anche gli altri li vedo lenti, sotto ritmo quasi sempre. Però probabilmente c’è una questione di preparazione. È chiaro che ne stanno parlando… La squadra è una buona squadra. Adesso vedremo se riuscirà a recuperare. Perché tre sconfitte nelle prime sette partite sono un brutto segnale.“

