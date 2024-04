Piovono attestati di stima per gli attaccanti nerazzurri nessun escluso.

L’ex attaccante Alessandro Altobelli a Tuttosport ha lodato i 4 centravanti dell’Inter. “Lautaro Martinez e Thuram sono due calciatori che si sposano bene. Riescono a fare entrambi la prima o la seconda punta. In questo momento comunque l’Inter ha l’imbarazzo della scelta. Chi gioca, fa bene“.

Rischio cessione per il francese

“Si deve vedere se la società Inter debba ripianare qualche debito. Qualora non fosse così, non c’è cifra che tenga. Se invece ci fosse la necessità di incassare, una plusvalenza da 70-80 milioni la farebbe chiunque“.

Sull’austriaco

“Quando è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte. L’Inter ti dà oggi l’opportunità di stare in una grande squadra, che crea tanto e vince. L’austriaco ha sbagliato qualche gol. Ma gli attaccanti devono farsi trovare pronti nel momento giusto, poi chi è che non sbaglia“.

Marcus Thuram

Sul cileno

“L’Inter lo ha ripreso perché conosceva già l’ambiente e sapeva cosa potesse dare. Quando è stato chiamato in causa si è imposto bene, dando il suo contributo“.

Il futuro di Valentin Carboni

“Sta facendo bene al Monza. Lui è bravo e potrebbe tornare. Ma oggi è presto. Da quinto attaccante non avrebbe molto spazio. Quindi probabilmente starebbe meglio dove è ora, anche perché può scendere in campo con continuità“.

Obiettivo Gudmundsson

“Vista la situazione attuale dei nerazzurri, dove tutto va bene, qualora arrivasse all’Inter, sarebbe la scelta migliore che lui possa prendere. È un giocatore che a me piace. Ha le qualità e la voglia. Ma si dovrebbe dar da fare per giocare, dato che davanti avrebbe quattro attaccanti molto forti. Certamente l’anno prossimo serviranno più giocatori nel reparto, visti gli impegni dell’Inter in più competizioni“.

