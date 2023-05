Altobelli: «Emozionante vincere la Coppa Italia, Lautaro? Giocatore straordinario» Le parole dell’ex giocatore nerazzurro

Protagonista del match program pre Inter Atalanta, Spillo Altobelli, ha espresso le sue opinioni sulla vittoria della Coppa Italia.

LE PAROLE- «Vedere la vittoria dell’Inter e la squadra che ha alzato il trofeo è stato emozionante. La Coppa Italia per me è sempre stata una competizione importante, ne ho vinte due e sono il capocannoniere nerazzurro di questa competizione. Ho fatto due finali e segnato in entrambe, contro Torino e Napoli, quelli sono forse i gol più importanti, anche se io sono legato a tutti quelli che ho realizzato sia in Coppa Italia che nelle altre competizioni. Anche la rimonta contro la Roma nei quarti di finale della Coppa Italia vinta nel 1982 è stata incredibile. Avevamo perso 4-1 all’andata e abbiamo rimontato al ritorno vincendo 3-0, l’antivigilia di Natale del 1981: abbiamo ribaltato un risultato come solo noi potevamo fare»

LAUTARO- «Lui è un giocatore straordinario, un attaccante moderno che vede bene la porta e gioca bene a calcio e poi è un calciatore innamorato della maglia, a me piace moltissimo»

L’articolo Altobelli: «Emozionante vincere la Coppa Italia, Lautaro? Giocatore straordinario» proviene da Inter News 24.

