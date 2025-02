Altobelli lancia un avvertimento all’Inter: c’è un rischio inatteso contro la Juventus?

L’ex bomber nerazzurro esalta Lautaro e Inzaghi, ma svela un dettaglio che potrebbe cambiare tutto in vista del Derby d’Italia.

L’ex attaccante nerazzurro Alessandro Altobelli ha parlato a Calciomercato.com dell’Inter attuale, soffermandosi prima su Lautaro Martinez. L’argentino, criticato ancora oggi, viene definito tra i migliori attaccanti in Europa, un giocatore capace di integrarsi perfettamente con la squadra e di farsi trovare pronto in area. Nonostante l’efficacia sotto porta, secondo Altobelli c’è ancora margine per migliorare: un pizzico di lucidità in più nei momenti decisivi potrebbe renderlo ancora più letale. L’ex bomber ricorda come lui vivesse l’area di rigore con assoluta tranquillità, senza lasciarsi condizionare dalla pressione. Un atteggiamento che, con il giusto lavoro in allenamento, potrebbe aiutare anche il capitano dell’Inter a compiere un ulteriore salto di qualità.

Il giudizio su Inzaghi cambia nel tempo

Parole di grande apprezzamento anche per Simone Inzaghi, un tecnico che lo ha sorpreso nel corso del tempo. Quando guidava la Lazio, lasciava intravedere ottime qualità, ma c’era il dubbio che non fosse ancora pronto per una piazza esigente come Milano. L’esperienza all’Inter ha invece dimostrato il contrario: la squadra segue le sue idee, ogni giocatore riesce a esprimersi al massimo delle proprie potenzialità e i risultati parlano da soli. Il modo in cui ha gestito le pressioni è stato impressionante, soprattutto considerando le critiche ricevute. Dopo la sconfitta con la Fiorentina, molti sembravano aspettarlo al primo passo falso, esagerando nei giudizi negativi. Altobelli non nasconde la sua sorpresa di fronte a certi attacchi, ma sottolinea come la società ragioni in modo diverso rispetto ai media, senza lasciarsi influenzare dagli umori esterni.

Inter favorita, ma c’è un’incognita

Lo sguardo si sposta poi sulla sfida contro la Juventus, un appuntamento che da sempre infiamma tifosi e calciatori. Secondo Altobelli, in questo momento l’Inter ha qualcosa in più rispetto ai bianconeri, sia a livello di organico che di forma fisica. Ciò non significa che la gara sia già scritta, perché giocare a Torino nasconde sempre insidie. Un dettaglio in particolare potrebbe fare la differenza: l’approccio mentale della squadra di Inzaghi. Se i nerazzurri sapranno imporsi con autorità fin dal primo minuto, allora le possibilità di tornare a casa con un risultato positivo aumenteranno. Ma se la Juventus dovesse riuscire a indirizzare la partita sui binari dell’equilibrio, allora tutto potrebbe complicarsi, perché in gare del genere un episodio può ribaltare qualsiasi pronostico.

