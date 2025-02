Juventus-Inter: dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri stasera possono tentare l’assalto alla vetta della classifica: la gara di stasera però non è affatto semplice.

Inter e Juventus si preparano a sfidarsi nel derby d’Italia: è un’occasione per entrambe per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti anche se gli obiettivi sono diversi. Per la banda di Inzaghi c’è da tener presente un rischio inatteso. Per i bianconeri c’è il punto interrogativo legato alle condizioni di Andrea Cambiaso. L’esterno sta seguendo un programma specifico per risolvere il problema alla caviglia che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. Lo staff medico monitora la situazione con attenzione, mentre Thiago Motta valuta le alternative per la fascia. L’ipotesi più concreta sembra essere una partenza dalla panchina per Cambiaso, con Nicolò Savona e Timothy Weah pronti a contendersi una maglia da titolare per il Derby d’Italia.

La scelta in attacco per l’Inter

Dall’altra parte, l’Inter ragiona sulle condizioni di Marcus Thuram, uscito acciaccato dalla sfida contro la Fiorentina. L’attaccante francese ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il colpo alla caviglia, ma il suo impiego dal primo minuto resta in forte dubbio. Simone Inzaghi valuta con il suo staff la possibilità di non rischiare il giocatore. L’idea attuale porta a un ballottaggio tra Thuram e Mehdi Taremi, con l’iraniano che potrebbe avere l’occasione di partire titolare in una delle gare più attese della stagione.

Ecco dove seguire la partita

Gli appassionati potranno vedere Juventus-Inter in diretta su DAZN, accessibile tramite smart TV, console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre a dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La piattaforma è disponibile anche attraverso Amazon Prime Video nella sezione “Prime Channels”, offrendo un’alternativa per gli abbonati al servizio di streaming. Per chi preferisce seguire il match da dispositivi mobili, l’applicazione di DAZN consente la visione su smartphone e tablet, mentre chi utilizza il computer potrà collegarsi direttamente al sito ufficiale per accedere alla trasmissione in diretta.

