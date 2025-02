Inter, un’assenza pesantissima cambia tutto? Il piano di Inzaghi per il derby d’Italia

Un imprevisto sconvolge i piani di Inzaghi per il Derby d’Italia: una scelta inaspettata può cambiare tutto nella corsa scudetto dell’Inter.

L’attesa per il Derby d’Italia è sempre elettrica, ma questa volta i risultati delle dirette concorrenti hanno acceso ulteriormente la sfida. Il Napoli, dopo l’ennesima rimonta subita, ha lasciato aperta una porta che l’Inter può attraversare con una vittoria, prendendosi la vetta della classifica e allungando sull’Atalanta. La Juventus, dal canto suo, ha l’opportunità di agguantare la quarta posizione occupata attualmente dalla Lazio. È una partita che promette spettacolo e tensione, con le due squadre consapevoli che ogni dettaglio può fare la differenza in una corsa al titolo sempre più serrata: in questo tipo di match i valori delle squadre sulla carta contano relativamente.

L’assenza di Thuram e la chance per Taremi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi dovrà rinunciare a uno degli uomini più decisivi della sua stagione: Marcus Thuram. L’attaccante francese ha recuperato dall’infortunio, ma partirà dalla panchina, lasciando spazio a Taremi, scelto come titolare al posto di Arnautovic. Per l’iraniano si tratta di un’opportunità fondamentale, dato che finora il suo contributo si è limitato a due rigori realizzati tra campionato e Champions League. L’assenza di Thuram priva l’Inter non solo del suo miglior marcatore, ma anche di un riferimento tattico imprescindibile, capace di attaccare la profondità e alleggerire la manovra con il suo lavoro senza palla.

Il piano di Inzaghi per espugnare lo Stadium

Dopo settimane di impegni ravvicinati, Inzaghi ha finalmente avuto il tempo di lavorare con la squadra e affinare i dettagli tattici. Il tecnico nerazzurro ha puntato su un recupero ottimale delle energie e su un Calhanoglu che dovrà guidare il centrocampo con la sua qualità. In difesa, Acerbi sarà chiamato a limitare l’imprevedibile Kolo Muani, in una serata che si preannuncia infuocata. L’Inter, in questa stagione, non ha ancora vinto un big match in trasferta, un dato che aumenta l’importanza della sfida. Vincere allo Stadium significherebbe non solo dare un segnale forte nella corsa al titolo, ma anche prepararsi al meglio per la successiva prova di fuoco: la trasferta al Maradona contro il Napoli.

