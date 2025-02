La scelta forte di Inzaghi: cambiano le gerarchie in un reparto?

Inzaghi sorprende tutti con una decisione inaspettata che potrebbe rivoluzionare le gerarchie: un titolare rischia di farne le spese.

Cresce l’attesa per un derby d’Italia che promette di essere imperdibile e decisamente infuocato. Simone Inzaghi ha definito gran parte della formazione per il Derby d’Italia, puntando sulla miglior squadra possibile. Il centrocampo sarà guidato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre sulle fasce torneranno dal primo minuto Dimarco e Dumfries. In attacco, il recupero di Thuram e Arnautovic ha sciolto alcuni dubbi, ma le condizioni dei due restano da monitorare fino all’ultimo. Il francese ha smaltito il problema alla caviglia ma non è ancora al meglio, mentre l’austriaco ha viaggiato con la squadra pur non essendo al 100%. La loro gestione sarà fondamentale per affrontare al meglio una sfida decisiva nella corsa scudetto.

Difesa ritrovata, ma c’è un’esclusione eccellente

Il reparto arretrato, dopo settimane di emergenza, vede il ritorno dei titolari. Pavard e Bastoni completeranno la linea difensiva, mentre, come riporta la Gazzetta dello Sport, in mezzo ci sarà nuovamente Acerbi. Il difensore ha recuperato pienamente e Inzaghi sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto in una partita così delicata. Il suo lungo stop aveva permesso a De Vrij di rientrare stabilmente nelle rotazioni, ma ora l’olandese rischia di scivolare in panchina per la seconda partita consecutiva. Una scelta che non era scontata, visto il buon rendimento dell’ex Lazio nelle ultime settimane, ma che conferma la centralità di Acerbi nella retroguardia nerazzurra.

Acerbi titolare, De Vrij verso la panchina: scelta definitiva?

L’idea di riproporre Acerbi dal primo minuto conferma la fiducia di Inzaghi nel difensore italiano, che torna titolare in una sfida di altissimo livello dopo mesi difficili. Contro la Juventus, l’Inter avrà bisogno di esperienza e solidità, elementi che Acerbi può garantire in una partita così combattuta. La decisione di escludere De Vrij potrebbe avere ripercussioni sulle gerarchie difensive da qui a fine stagione, visto che l’olandese aveva ritrovato continuità e offriva prestazioni affidabili. Ora toccherà a Acerbi dimostrare di essere tornato al meglio per non riaprire il ballottaggio nelle prossime gare decisive.

