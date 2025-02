Nico Paz, clamoroso ribaltone: il Real Madrid ha cambiato idea?

Il talento argentino di proprietà del Como ma sotto il controllo del Real Madrid continua ad impressionare in Serie A.

Nico Paz in questa stagione al Como sta mostrando una crescita notevole, confermando le qualità che a Valdebebas non sono mai state messe in discussione. Il suo impatto nella squadra italiana ha sorpreso molti e ha attirato sempre più attenzione da parte degli addetti ai lavori. La società lombarda ha creduto fortemente nel suo talento, dando continuità al suo percorso di crescita. Il Real Madrid, dal canto suo, continua a monitorare ogni sviluppo, consapevole di avere ancora pieno controllo sul suo futuro. I media sportivi italiani sostengono che l’Inter sia seriamente interessata al suo acquisto la prossima estate: i nerazzurri hanno un jolly da giocarsi.

Real Madrid tra scelte strategiche e valutazioni economiche

Come evidenzia Marca, il ritorno di Nico Paz al Bernabéu è un tema discusso con attenzione nei corridoi della dirigenza madrilena. Ancelotti aveva già espresso il desiderio di inserirlo stabilmente in prima squadra, segno di una fiducia che non è mai venuta meno. Il prezzo del suo rientro non costituisce un ostacolo: i nove milioni di euro necessari per riaverlo non sono considerati una cifra problematica per le casse del club. La possibilità di un suo ritorno si fa sempre più concreta, ma le alternative per quel che riguarda la sua crescita non mancano.

Colpo di scena: il Real Madrid potrebbe prendere un’altra strada?

Se il ritorno di Nico Paz sembra a un passo, qualcosa potrebbe ancora cambiare. Il Real Madrid valuta con attenzione ogni dettaglio, senza escludere la possibilità di un’altra cessione strategica. Il talento argentino ha acquisito una quotazione ben superiore rispetto a un anno fa e il club potrebbe sfruttare questa situazione per ottenere un guadagno immediato o inserirlo in un’operazione di mercato più ampia. Nulla è ancora deciso, ma la certezza è che il suo futuro verrà definito solo nelle ultime fasi della stagione. Gli occhi di Florentino Pérez e dello staff tecnico restano puntati su di lui, consapevoli che ogni mossa andrà valutata con la massima attenzione: il Real Madrid può ricomprarlo dal Como sia la prossima estate che la successiva. L’Inter per convincere il ragazzo può far leva sulla foltissima concorrenza che ci sarebbe al Real Madrid e con l’amicizia che il vicepresidente Zanetti ha col padre Pablo.

