Inter, colpo in difesa già deciso? Ausilio sceglie tra 3 nomi

L’Inter ha già messo a segno il primo colpo, ma sul mercato si preparano altre mosse sorprendenti. Rinnovi in bilico e nuovi obiettivi: chi arriverà davvero?

L’Inter ha iniziato a pianificare il futuro con largo anticipo, assicurandosi già un rinforzo importante per la prossima stagione. Petar Sucic diventerà ufficialmente un giocatore nerazzurro il 1° giugno, con il club che ha chiuso l’operazione sfruttando la finestra speciale prevista per il Mondiale per Club. Il centrocampista croato, considerato un talento dal grande potenziale, sarà una nuova risorsa per la squadra di Simone Inzaghi. Il suo arrivo, però, non sarà l’unico movimento in entrata, perché la dirigenza è al lavoro per completare un mercato che si preannuncia strategico in più reparti. L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini fa il punto sulle prossime mosse.

Acerbi e De Vrij: decisione da prendere entro primavera

Uno dei temi più delicati riguarda il reparto difensivo. Acerbi e De Vrij si avvicinano alla scadenza del contratto, con l’Inter che dispone di un’opzione di rinnovo per entrambi. Nonostante la fiducia riposta nei due esperti centrali, il club si riserva di valutare ogni aspetto prima di prendere una decisione definitiva. L’età e il peso degli impegni stagionali spingono la dirigenza a considerare alternative, con la possibilità concreta di un rinnovamento graduale del reparto arretrato. Nei prossimi mesi verranno fatte le ultime valutazioni, ma sembra praticamente assodato che ci sarà l’aggiunta di un nuovo difensore.

Beukema in pole? Spunta una nuova ipotesi

Tra le soluzioni valutate per rinforzare la difesa, il nome di Sam Beukema ha guadagnato terreno nelle ultime settimane. Il centrale olandese, alla seconda stagione con il Bologna, ha attirato l’interesse nerazzurro grazie alle sue prestazioni solide e alla capacità di adattarsi a diversi moduli. Il suo profilo viene considerato ideale per dare nuova linfa al reparto, ma non è l’unico sulla lista. Isak Hien dell’Atalanta e Mario Gila della Lazio sono altre piste seguite con attenzione, con la dirigenza pronta a muoversi in base alle scelte che verranno fatte sui rinnovi. L’Inter è in una fase di analisi, ma il piano per il futuro sembra già tracciato.

