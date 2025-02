Inter, il mercato estivo prende forma: addio a un big in difesa? E spunta un’idea a sorpresa per l’attacco

Tra conferme e addii, l’Inter prepara una rivoluzione: un difensore rischia di partire, mentre in attacco spunta un’idea inaspettata che potrebbe sorprendere.

La prossima sessione di mercato vedrà un’Inter particolarmente attiva, con interventi mirati per rinforzare ogni settore del campo: è quanto prevede il Corriere dello Sport. La strategia seguirà un chiaro obiettivo: ringiovanire la rosa senza sacrificare la competitività. Tra i reparti che subiranno cambiamenti, l’attacco sarà uno dei principali osservati speciali. Due partenze sono già state delineate: Arnautovic e Correa non faranno parte della squadra nella prossima stagione. L’argentino è destinato a lasciare Milano, mentre per l’austriaco esiste un’opzione di rinnovo che il club non intende esercitare. La priorità sarà dunque individuare un attaccante con caratteristiche precise, capace di creare superiorità numerica e dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Non c’è necessità di vendere big come in passato ma questo non vuol dire che a priori nessun top player verrà ceduto.

Dubbi in difesa: il futuro di Acerbi e De Vrij è in bilico

Le valutazioni non riguardano solo l’attacco, perché anche il reparto difensivo necessita di decisioni importanti. L’età avanzata di alcuni elementi chiave impone riflessioni approfondite. Acerbi e De Vrij hanno rispettivamente 37 e 33 anni ed entrambi hanno contratti validi fino al 2026, anche se il club che si è riservato la possibilità di anticiparne l’uscita pagando una penale. La dirigenza nerazzurra sa di poter contare sull’esperienza e l’affidabilità dei due centrali, che hanno sempre risposto presente nei momenti cruciali. Il problema è legato alla tenuta fisica nel lungo periodo, aspetto che non può essere ignorato in un calendario fitto di impegni.

Un nuovo difensore e un attaccante: i primi obiettivi di mercato

Le scelte non sono ancora definitive, ma il quadro appare chiaro. L’Inter sembra orientata a trattenere solo uno tra Acerbi e De Vrij, puntando su un nuovo difensore per garantire freschezza alla linea arretrata. Il casting per il profilo ideale è già iniziato, con particolare attenzione a giocatori che abbiano forza fisica e capacità di impostazione. Parallelamente, il club cercherà un attaccante con spiccate doti nell’uno contro uno, per dare un’alternativa importante a Lautaro e Thuram. La prossima estate si preannuncia ricca di cambiamenti e l’Inter vuole farsi trovare pronta per mantenere alto il livello della squadra.

