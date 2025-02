Esposito tornerà all’Inter o finirà altrove? La scelta che potrebbe cambiare tutto

Il futuro di Francesco Pio Esposito è in bilico: l’Inter lo riporterà a casa o lo cederà a una delle tante squadre interessate?

La dirigenza dell’Inter si prepara a compiere delle scelte importanti per il futuro e una di queste riguarda Francesco Pio Esposito. Il giovane centravanti, classe 2005, sta vivendo una stagione da protagonista con lo Spezia, dove ha già collezionato 13 gol e un assist in Serie B. Sebbene il suo futuro sembri promettente, l’Inter dovrà riflettere attentamente su come gestire il suo ritorno dal prestito. Molte squadre sono già pronte a fare un passo decisivo per garantirsi il suo talento. La concorrenza è forte, ma l’Inter è intenzionata a non farsi sfuggire un giovane dal potenziale così elevato. Il club nerazzurro a prescindere da questo si sta già muovendo per il mercato in entrata.

La concorrenza si fa sentire

Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, diverse società, tra cui Bologna, Torino, Cagliari ed Empoli, sono pronte a farsi avanti per Esposito. Il Napoli, tempo fa, aveva avanzato un’offerta di 20 milioni per il giovane attaccante, ma l’Inter aveva prontamente risposto negativamente, lasciando intendere che il giocatore non sarebbe stato ceduto a titolo definitivo. L’Inter, infatti, ha altre ambizioni per il ragazzo e desidera trattenerlo il più a lungo possibile. Sebbene le proposte continuino ad arrivare, il club nerazzurro non sembra intenzionato a separarsi da Esposito così facilmente, considerandolo un possibile asset per il futuro.

L’Inter pensa al ritorno per il Mondiale per Club

La dirigenza sta valutando seriamente di riportarlo in prima squadra per partecipare alla spedizione negli Stati Uniti per l’edizione del Mondiale per Club. Una volta rientrato dal viaggio, Esposito verrà monitorato durante il successivo ritiro estivo e solo allora verrà deciso se potrà essere utile alla causa nerazzurra già nella prossima stagione. La società potrebbe decidere di dargli una nuova chance in prestito per continuare a crescere ma questa volta in Serie A. In ogni caso, la sua permanenza in nerazzurro è ancora un’opzione concreta.

