Juventus-Inter: formazioni ufficiali, la scelta di Inzaghi su Thuram

Manca sempre meno ad un tesissimo Juventus-Inter che si giocherà all’Allianz Stadium: occasione d’oro per entrambe le squadre.

Lo Stadium si prepara ad accogliere un Derby d’Italia carico di aspettative: sia Juventus che Inter hanno l’opportunità di guadagnare terreno sulle rispettive concorrenti. Il pareggio tra Lazio e Napoli apre ulteriormente la corsa al quarto posto per i bianconeri e la corsa Scudetto per i nerazzurri. Thiago Motta ha dovuto rivedere alcune scelte a centrocampo, complici assenze e valutazioni tattiche. Douglas Luiz non sarà della partita, cosa che costringe il tecnico a ridisegnare la mediana. Locatelli, invece, si accomoda in panchina per rifiatare. In attacco c’è la conferma di Kolo Muani dal primo minuto. Sul fronte nerazzurro, Simone Inzaghi ha recuperato Marcus Thuram che ha smaltito la botta alla caviglia.

Motta cambia tutto

Thiago Motta ha deciso di sorprendere tutti con una scelta inaspettata a centrocampo: Koopmeiners arretra schierandosi al fianco di Khéphren Thuram. Conceiçao è titolare sulla trequarti insieme a McKennie e Nico Gonzalez. Cambiaso ha recuperato dall’infortunio ed è tra i convocati, ma il tecnico ha deciso di non rischiarlo dal primo minuto, affidando le fasce a Weah e Savona per garantire copertura e spinta in fase offensiva.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 22 Weah, 4 Gatti, 12 Veiga, 37 Savona; 19 Thuram, 8 Koopmeiners; 7 Conceiçao, 16 McKennie, 11 Gonzalez; 20 Kolo Muani.

In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 2 Costa, 5 Locatelli, 6 Kelly, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 27 Cambiaso, 40 Rouhi, 51 Mbangula.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 99 Taremi, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski.

Allenatore: Simone Inzaghi.

