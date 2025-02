Juve-Inter, le pagelle nerazzurre: Dumfries il migliore, male in parecchi

I nerazzurri perdono la seconda trasferta consecutiva non riuscendo a trasformare in gol diverse occasioni nel primo tempo: vediamo le pagelle.

SOMMER 6,5: incerto sul mancino di Nico Gonzalez, si supera su quello successivo di Conceicao. Non può nulla sul gol subìto.

PAVARD 6: ordinato in fase difensiva, non si fa mai vedere in avanti. Per pochissimo non gli riesce il miracolo sul gol bianconero.

ACERBI 6: fondamentale nel deviare in corner il destro a volo di Kolo Muani, limita bene il francese che però è decisivo sull’unica rete del match.

BASTONI 6,5: si crea dal nulla un’occasione dopo un doppio dribbling, si perde però sul più bello sbagliando il cross. Soffre poco la vivacità di Conceicao. (Dal 61’ CARLOS AUGUSTO 5,5: entra per frenare Conceicao ma nell’azione del gol perde le misure come tutti i suoi compagni).

DUMFRIES 7: spreca un’ottima occasione di testa nel primo tempo, serve poi un’ottima palla a Lautaro che però spara alle stelle. Colpisce un palo clamoroso a fine primo tempo e salva sulla linea il possibile 2-0. Molto propositivo, il migliore.

BARELLA 5,5: impreciso in un passaggio che poteva portare Taremi solo davanti al portiere avversario in avvio, la fotografia della sua gara.

CALHANOGLU 5: bene in difesa fino alla rete di Conceicao, situazione in cui è mollo. La manovra passa raramente dai suoi piedi. (Dall’80’ ZIELINSKI s. v.).

MKHITARYAN 5: sottotono e sotto ritmo. (Dall’80’ CORREA s. v.).

DIMARCO 5,5: non brillantissimo, ha poche chance di mostrare le sue abilità balistiche ed è limitato dalla velocità di Weah. (Dal 61’ ZALEWSKI 6: entra con grande vivacità ma spreca una buona opportunità nell’area avversaria).

LAUTARO MARTINEZ 5: si mangia il possibile 0-1 cercando la potenza sul cross basso di Dumfries, errore dovuto forse alla lucidità che manca dopo le lunghe corse effettuate in precedenza. Stessa cosa anche nel secondo tempo quando liscia completamente un bel cross, l’impegno non manca ma gli toglie freddezza sottoporta.

TAREMI 5,5: sfiora un gran gol in rovesciata e spreca una buona ripartenza nella ripresa. Poco coinvolto, gli si chiede molto di più. (Dal 61’ THURAM 5,5: ci prova ma non era in condizione di giocare).

INZAGHI 5: i suoi giocano bene ma sprecano tanto nel primo tempo. Brutto l’approccio nella ripresa e non convincono appieno le sostituzioni soprattutto di Bastoni e Thuram, il francese non era in condizione di giocare. KO pesante dettato dal fatto che nel primo tempo la squadra ha sprecato tanto.

