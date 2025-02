Juve-Inter: l’ammissione di Inzaghi fa riflettere

I nerazzurri sprecano tanto nel primo e si affievoliscono nella ripresa finendo per perdere un altro scontro diretto.

Simone Inzaghi ha commentato ai microfoni di DAZN il brutto KO dell’Inter contro la Juventus: ecco le sue dichiarazioni. “C’è rammarico, delusione. I ragazzi hanno fatto una gara di coraggio, dovevamo essere più bravi a finalizzare e fare gol. Dovevamo chiudere in vantaggio il primo tempo, la ripresa non è stata approcciata come il primo tempo poi quando ci siamo assestati è arrivato il gol che ci penalizza. Non dobbiamo fare proclami perché quello che stiamo facendo per i nostri obiettivi non basta”.

I motivi delle sostituzioni

“Nel secondo tempo non stavamo facendo come nel primo, sapevamo che la Juve sarebbe cresciuta e noi non eravamo più fluidi come nel primo tempo. Però nel momento del gol ci stavamo risistemando, abbiamo avuto un’occasione importante con Zalewski poi abbiamo preso un gol che era nell’aria. Stasera è tutta un’altra partita rispetto a Firenze. Niente proclami, dobbiamo cambiare marcia specie negli scontri diretti”.

Le tante occasioni sprecate nel primo tempo

“Dobbiamo fare meglio, abbiamo sprecato tante situazioni che in nove anni che vengo qui non avevo mai visto. Parliamo di una sconfitta che ci fa male, che ci deve fare lavorare più e meglio. Tenevamo a questa partita, siamo ancora lì ma dobbiamo cambiare ritmo specie in certe partite”.

Le prossime sfide

“La sfida col Napoli sarà importante come questa, ma prima ci saranno il Genoa e la Lazio. Poi avremo uno scontro diretto importante con una competitor e cercheremo di fare meglio di quanto fatto stasera”.

