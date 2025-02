Juve-Inter: le pagelle della Gazzetta dello Sport, steccano i migliori

I nerazzurri crollano sul più bello e vengono sconfitti da una Juventus più costante per tutto l’arco della gara.

L’Inter dopo un buon primo tempo cede il passo alla Juventus andando incontro ad una sconfitta molto dolorosa per diversi motivi: non saranno giorni facili per Inzaghi, che tra l’altro, ha colpito con una ammissione particolare nel post-gara. Il crollo della squadra nerazzurra si riflette nelle pagelle impietose pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, dove spiccano voti negativi per molti protagonisti.

Chi ha deluso e chi si è salvato

Pavard, Bastoni, Dimarco e Carlos Augusto hanno ottenuto un 5,5, un voto che certifica una prestazione insufficiente ma senza errori macroscopici. In una serata complicata, pochi hanno saputo distinguersi in positivo. Sommer e Dumfries sono stati gli unici a raggiungere il 7, con l’olandese protagonista di mezz’ora di grande intensità: un palo colpito, progressioni devastanti e un duello acceso con Cambiaso. Barella, con un 6,5, si è confermato l’anima del centrocampo, combattivo e instancabile, pur trovandosi spesso a lavorare per più ruoli contemporaneamente. Thuram, Acerbi, Mkhitaryan e Zalewski hanno ottenuto la sufficienza, mentre Zielinski e Correa, entrati nei minuti finali, non sono stati giudicati.

I peggiori in campo sono quelli che dovrebbero essere i migliori

Il peggiore è Lautaro Martínez, giudicato con un severo 4,5: la prestazione dell’attaccante argentino è stata caratterizzata da errori sottoporta e da un’incapacità di incidere nei momenti chiave del match. Anche il compagno d’attacco Mehdi Taremi non è riuscito a fare la differenza: un 5 per lui, con una rovesciata ben parata da Di Gregorio come unica nota positiva in una partita segnata da difficoltà nel legare il gioco e numerosi passaggi imprecisi. Deludente anche Hakan Calhanoglu, valutato con un 5 per una regia spenta, priva di brillantezza e coraggio. Le sue giocate non hanno dato ritmo alla manovra, lasciando la squadra senza un vero punto di riferimento a centrocampo.

Leggi l’articolo completo Juve-Inter: le pagelle della Gazzetta dello Sport, steccano i migliori, su Notizie Inter.