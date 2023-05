L’ex attaccante Alessandro Altobelli incensa Lautaro Martinez ed elogia Simone Inzaghi.

FcInter1908.it ha intervistato Alessandro Altobelli che si è sbilanciato su Lautaro Martinez. “Ho parlato con Lautaro un mese fa a Milano e gli ho detto che per me è l’attaccante più forte che c’è oggi. Segna, salta l’uomo, aiuta in difesa: è il giocatore in più. Rispetto a prima riesce a trovare anche la via del gol con maggiore continuità e nelle partite importanti c’è sempre”.

Simone Inzaghi

“E’ tra quelli che con una giocata decidono le partite. Questa squadra, che ora è in finale di Champions e ha già vinto due trofei, ad un certo punto della stagione era a settima in classifica. Inzaghi si è preso le critiche, ma alla lunga ha dimostrato di essere un buon allenatore e di avere lo spogliatoio in mano. Merita assolutamente la riconferma“.

L’articolo Altobelli: “Lautaro oggi è l’attaccante più forte che c’è, Inzaghi si è preso le critiche ma merita la riconferma” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG