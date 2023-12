Alessandro Altobelli, che ha militato nelle fila dell’Inter per 11 anni, ha parlato di Lautaro Martinez e di come possa superarlo

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Altobelli, bandiera dell’Inter, fa all-in su Lautaro Martinez, in dirittura d’arrivo per siglare il rinnovo in nerazzurro.

Altobelli è, storicamente, il secondo miglior marcatore dell’Inter con 209 gol, ma l’ex giocatore è sicuro che Il Toro possa superarlo:

LAUTARO- «Ma occhio che Lautaro può raggiungermi eh… io gliel’ho detto tempo fa, poi se rinnova…Lo incontrai a una cena all’ambasciata del Qatar e glielo dissi senza problemi: “sei l’unico che può superarmi”. E glielo auguro davvero. Mi piace tantissimo. Fa gol, lotta, si sacrifica, lavora per la squadra. Non fa mai nulla di banale e non sbaglia mai una decisione. Come quella di rinnovare: una bella dimostrazione di attaccamento alla maglia, un bell’esempio per chi invece pensa soltanto ai soldi. Il suo messaggio è forte: l’Inter viene prima di tutto»

BANDIERA DELL’INTER? – «Ne sono convinto. E poi ora con la fascia da capitano al braccio è ancora più responsabilizzato. Ma se lo merita: lui è davvero un esempio per i compagni, è sempre disponibile con tutti, non tira mai indietro la gamba. E ha pianto dopo aver perso lo scudetto qualche anno fa»

CHIUDERA’ LA CARRIERA IN NERAZZURRO? – «Sarebbe bello. Tempo fa gli dissi: “qui ti amano tutti, dalla società ai tifosi. Milano è la tua città, il tuo posto ideale”. E l’Inter è fortunata ad avere un fuoriclasse così, che sta per entrare nel periodo migliore della carriera: ora, al talento e al fiuto del gol, abbina esperienza e consapevolezza. E con un altro trofeo internazionale, può vincere il Pallone d’oro»

