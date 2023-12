Rino Marchesi, ex allenatore dell’Inter, ha parlato delle possibilità dei nerazzurri di vincere sia campionato che Champions League

L’ex tecnico dell’Inter ha rilasciato una dichiarazione a Rai Radio Uno inerente ai nerazzurri e alle possibilità di vittoria della stagione.

LE PAROLE- «Può riuscirci, ha trovato questo ragazzo, Marcus Thuram, che è una sorpresa per tutti. A centrocampo ha dei giocatori che possono risolvere la partita anche con tiri da fuori. In Italia l’Inter è la squadra da battere, anche se manca ancora tanto alla fine del campionato. C’è una Juve che, non avendo le coppe, può giocarsela con l’Inter. Non bisogna mai trascurare il Milan, se riesce a recuperare tutti gli infortunati può fare molto bene. C’è una ripresa interessante della Roma e anche il Napoli gioca un buon calcio, in questo momento manca il trascinatore Osimhen Contatto Lautaro-Lobotka Difficile valutare a occhio nudo, ci voleva l’occhio del VAR per dare un risultato diverso»

L’articolo Inter, Marchesi: «Può vincere campionato e Champions grazie a Thuram» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG