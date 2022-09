Altobelli: «Sono entusiasto di come Spalletti fa giocare il Napoli». Le parole dell’ex calciatore

Alessandro Altobelli ha parlato ai microfoni di Infinity della sfida tra Napoli e Liverpool. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Sono rimasto entusiasta di come Spalletti fa giocare il Napoli e di come la società ha sostituito i giocatori che sono andati via. Adesso gli azzurri se la giocano alla pari con tutti. Il Liverpool, però, è una squadra che si accende diventa pericolosissima. Per stasera sono fiducioso»

