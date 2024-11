L’ultima rivelazione giornalistica pone l’attenzione sul profilo reale su cui starebbe lavorando il Milan che, a suo dire, non è Ricci.

Nel cuore della stagione calcistica, l’attenzione si focalizza sulle possibili mosse di mercato del Milan, squadra che, nonostante le aspirazioni elevate, mostra alcune lacune che necessitano di essere colmate per mantenere le ambizioni di successo. Con il mercato di gennaio che si avvicina, emergono strategie e possibili scelte che potrebbero determinare il futuro immediato della rosa rossonera.

Da una parte il mercato, dall’altra il tema di attualità e più prossimo chiamato Juventus. La sfida di sabato incombe e la gara si presenta come un vero e proprio snodo cruciale per la stagione rossonera. Un appuntamento da non sbagliare.

Il dilemma del centrocampo

Il Milan, con lo sguardo rivolto al miglioramento del proprio reparto mediano, valuta attentamente i passi da compiere nel prossimo mercato di trasferimento. La squadra, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che sembrano suggerire un approccio cauto ai trasferimenti invernali, esplora le opzioni disponibili per rafforzarsi. Tuttavia, si affronta la complessità del mercato di gennaio, noto per la sua scarsa flessibilità e per le difficoltà nel concretizzare affari significativi.

Altro che Ricci, il profilo ideale è un altro

Alessandro Jacobone,a Zona Rossonera, programma di Calciomercato.it. ha parlato delle mosse del Milan affrontando anche il tema Ricci che nelle ultime ore è stato accostato con insistenza ai rossoneri. Il giornalista ha affermato che “in inverno non si fanno grandi affari e RedBird di solito programma per l’estate. Quelli che ci servono, poi, spesso sono irraggiungibili e invendibili perché ad esempio il Torino di Urbano Cairo non venderebbe mai Ricci a gennaio se non attraverso un’asta selvaggia”. I profili attenzionati dal Milan sarebbero altri, e in particolare la squadra mercato rossonera valuta con interesse alcuni nomi nel panorama calcistico italiano, inclusi quelli di giovani promesse come Belahyane del Verona, Frendrup del Genoa e Bondo del Monza. L’idea di puntare su talenti della Serie A rispecchia la strategia di garantire un più rapido adattamento dei nuovi arrivati, una mossa prudente in un periodo di transizione delicato come quello invernale. L’interesse per il mercato nazionale non esclude, però, possibili sorprese da oltreconfine, evidenziando la ricerca di un equilibrio tra le necessità immediate del club e le opportunità offerte dal mercato. Il discorso sul centrocampo del Milan non può prescindere dalla riflessione su ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. L’analisi del giornalista Alessandro Jacobone si sofferma sul rimpianto per non aver assicurato Manu Kone, passato alla Roma nell’ultimo momento del mercato estivo. Questa scelta avrebbe potuto offrire a Stefano Pioli ulteriori opzioni per gestire al meglio la rosa a sua disposizione, soprattutto in vista di impegni intensi e decisivi. La necessità di un centrocampo versatile e affidabile si conferma dunque una priorità per il Milan, che dovrà navigare con saggezza le acque del mercato per colmare questa e altre lacune.

Giorgio Furlani

Sguardo al futuro

Il Milan si trova di fronte a scelte cruciali per il suo futuro immediato. Con un mercato invernale che si avvicina e le dichiarazioni di figure chiave sull’approccio del club ai trasferimenti, la strategia del Diavolo sarà determinante. Tra la ricerca di talenti nazionali e l’attenzione a possibili colpi esteri, il Milan si prepara a navigare un periodo di mercato che, seppur sfidante, potrebbe rivelarsi decisivo per le sue ambizioni stagionali.

LEGGI ANCHE Fonseca lo “manda via” a gennaio, bocciatura pesante per il rossonero: gli scenari

Leggi l’articolo completo Altro che Ricci al Milan, il vero colpo rossonero è un altro: ecco chi è il profilo ideale, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG