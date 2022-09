Alvarez: «Sono molto contento, è difficile descrivere quello che sento in questo momento». Le parole del calciatore del Sassuolo

Augustin Alvarez ha commentato ai microfoni di Sky Sport della vittoria contro il Torino. Ecco le parole dell’attaccante del Sassuolo:

«Sono molto contento, è difficile descrivere quello che sento in questo momento. Ho lottato molto e sono felice di aver potuto regalare questa vittoria alla squadra. Sono molto contento, continuo ad allenarmi in modo da poter accumulare minuti. Spero di giocare di più e magari di segnare ancora più gol. Devo continuare a lavorare come oggi, il Penarol mi ha dato tanto, mi ha formato, ma ora sono in un campionato superiore, competitivo, devo cominciare ad allenarmi e lottare in questo club»

L’articolo Alvarez: «Sono molto contento, è difficile descrivere quello che sento in questo momento» proviene da Calcio News 24.

