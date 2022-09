Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli, Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione sui nuovi acquisti

Stefano Pioli parla così dei nuovi acquisti. Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-Napoli.

INSERIMENTO DEI NUOVI – «Sono molto contento di Adli e Thiaw, lo stesso di Dest e Vranckx. Loro non devono avere fretta, io non ce l’ho. C’è tempo per capire delle cose ma loro si stanno impegnando e arriverà il loro momento».

LA CONFERENZA INTEGRALE

The post Pioli sui nuovi: «Io non ho fretta e non devono averla neanche loro» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG