Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato a Dazn al termine nel post partita di Cremonese Milan:

«Quello di questa sera è un punto significativo che fa bene all’ambiente. Abbiamo sporcato la partita al Milan, facendo una buona fase difensiva. Il merito va ai miei calciatori: è un punto importante ma che non ci cambia più di tanto. Sicuramente ciò che è positiva è l’interpretazione e di come abbiamo saputo soffrire. In questa prima esperienza in Serie A è normale un percorso di adattamento. La squadra nelle ultime partite comunque sta lottando, avendo un’idea precisa: è punto importante quello di oggi ma che va valorizzato nelle prossime settimane»

