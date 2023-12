Il conduttore del Festival di Sanremo Amadeus ha voluto rilasciare qualche dichiarazione paragonando anche l’Inter

Amadeus, il conduttore del Festival di Sanremo, ha parlato in conferenza stampa facendo un paragone con l’Inter.

«Le polemiche che inevitabilmente accompagnano il Festival di Sanremo non mi toccano, fanno parte del gioco. Non sono io a essere al centro ma la musica: faccio un paragone calcistico e, da interista, dico che sono come Hakan Calhanoglu e gioco per far segnare Lautaro Martinez o Marcus Thuram, aiutarli e proteggerli. Per questo difenderò sempre ogni cantante che sale sul palco dell’Ariston»

